Veränderungen ab dem 2. Halbjahr 2015

Magazine - Gratis

STYLE UP YOUR LIFE! Reichweiten Kombi

nunmehr

STYLE UP YOUR LIFE! Auflagen KOMBI



UNIVERSUM

vormals Magazine - Kauf

nunmehr

Magazine - Gratis



Fachzeitschriften - Gratis

Arzt + Praxis

nunmehr beim Verlag

MedMedia Verlag und Mediaservice GmbH



Hausarzt

nunmehr beim

Verlag Regionalmedien Austria GmbH