Kontakt
ÖAK Auflagenliste | 1. Halbjahr 2025 und Rollierender Jahresschnitt 2025
Home
Aktuelles
2025
ÖAK Auflagenliste | 1. Halbjahr 2025 und Rollierender Jahresschnitt 2025
In der Auflagenliste für das
1. Halbjahr 2025
sowie im
Rollierenden Jahresschnitt 2025
verzeichnet die ÖAK insgesamt
441 Medientitel
, inklusive regionale Teilbelegungseinheiten.
Auflagenliste 1. Halbjahr 2025
Auflagenliste Rollierender Jahresschnitt 2025
Neubeitritt
Das Biber (Kobza Media Beratungs GmbH)
Austritte
Austria Innovativ (Verlag Holzhausen)
CliniCum Derma (MedTrix AG)
CliniCum Neuropsy (MedTrix AG)
CliniCum Onko (MedTrix AG)
CliniCum Pneumo (MedTrix AG)
CliniCum Rheuma (MedTrix AG)
CliniCum Derma (MedTrix AG)
MEDICAL TRIBUNE (MedTrix AG)
mediaprint tv.Kombi (Mediaprint Zeitungs-u. Zeitschriftenverlag Gesm.b.H. & Co KG)
FRISCH GEKOCHT Kids (Billa AG)
Titeleinstellungen
carpe diem (Red Bull Media House GmbH)
Tips NÖ/Mostviertel (Tips Zeitungs GmbH & Co KG)
Tiroler Tageszeitung Kompakt (Schlüsselverlag J.S. Moser GmbH)
