ÖAK Auflagenliste | 1. Halbjahr 2025 und Rollierender Jahresschnitt 2025

In der Auflagenliste für das 1. Halbjahr 2025 sowie im Rollierenden Jahresschnitt 2025 verzeichnet die ÖAK insgesamt 441 Medientitel, inklusive regionale Teilbelegungseinheiten.

Auflagenliste 1. Halbjahr 2025

Auflagenliste Rollierender Jahresschnitt 2025

Neubeitritt
  • Das Biber (Kobza Media Beratungs GmbH)
Austritte
  • Austria Innovativ (Verlag Holzhausen)
  • CliniCum Derma (MedTrix AG)
  • CliniCum Neuropsy (MedTrix AG)
  • CliniCum Onko (MedTrix AG)
  • CliniCum Pneumo (MedTrix AG)
  • CliniCum Rheuma (MedTrix AG)
  • MEDICAL TRIBUNE (MedTrix AG)
  • mediaprint tv.Kombi (Mediaprint Zeitungs-u. Zeitschriftenverlag Gesm.b.H. & Co KG)
  • FRISCH GEKOCHT Kids (Billa AG)
Titeleinstellungen
  • carpe diem (Red Bull Media House GmbH)
  • Tips NÖ/Mostviertel (Tips Zeitungs GmbH & Co KG)
  • Tiroler Tageszeitung Kompakt (Schlüsselverlag J.S. Moser GmbH)