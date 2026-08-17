In der Auflagenliste für das 1. Halbjahr 2026 sowie im Rollierender Jahresschnitt 2026 verzeichnet die ÖAK insgesamt 411 Medientitel, inklusive regionale Teilbelegungseinheiten.
Auflagenliste 1. Halbjahr 2026
Auflagenliste Rollierender Jahresschnitt 2026
Neubeitritt
Wien Magazin/ Vienna Magazin (Heymann + Jahn Druck und Verlagsgesellschaft m.b.H.)
Austritte
look! Das neue Magazin für Frauen (wienlive Zeitschriften GmbH)
maxima (RG Verlag GmbH)
ÖGZ Österreichische Gastronomie- und Hotel-Zeitung (Österreichischer Wirtschaftsverlag GmbH)
Signature (MediaUnit Verlags GesmbH & Co KG)
Veränderungen
The Red Bulletin nunmehr Magazin - Gratis
Paid Content
V+ nunmehr VOL.AT
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