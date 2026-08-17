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In der Auflagenliste für das 1. Halbjahr 2026 sowie im Rollierender Jahresschnitt 2026 verzeichnet die ÖAK insgesamt 411 Medientitel, inklusive regionale Teilbelegungseinheiten.

Auflagenliste 1. Halbjahr 2026

Auflagenliste Rollierender Jahresschnitt 2026

Neubeitritt
  • Wien Magazin/ Vienna Magazin (Heymann + Jahn Druck und Verlagsgesellschaft m.b.H.)
Austritte
  • look! Das neue Magazin für Frauen (wienlive Zeitschriften GmbH)
  • maxima (RG Verlag GmbH)
  • ÖGZ Österreichische Gastronomie- und Hotel-Zeitung (Österreichischer Wirtschaftsverlag GmbH)
  • Signature (MediaUnit Verlags GesmbH & Co KG)
Veränderungen
  • The Red Bulletin nunmehr Magazin - Gratis
Paid Content
  • V+ nunmehr VOL.AT