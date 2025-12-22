Die Korrekturliste ist online
1. Halbjahr 2025 und Rollierender Jahresschnitt 2025

Die Korrekturliste ist online. Es wurden insgesamt 80 (+TBE) Titel nach Abgabe der Auflagenmeldung für das 1. Halbjahr 2025 geprüft.

Die Details zu den durchgeführten Änderungen entnehmen Sie der Korrekturliste.
