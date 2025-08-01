01/512 88 66 – 0
office@oeak.at
Kontakt
Podcast/Newsletter Login
Print Login
Toolbox
FAQ
Impressum
Print/ePaper
Auflagedaten ab 1994 Schnellabfrage
Download Auflagedaten
Toolbox
Werbung mit Auflagezahlen
Richtlinien Print
Richtlinien ePaper
Statuten
Paid content
Richtlinien
Paid Content
Newsletter
Richtlinien Newsletter
Newsletter Ausweisung
Podcast
Richtlinien Podcast
Podcast Ausweisung
Über uns
Organisation
Gremien
Vorstand
Präsidium
Beirat
Geschäftsstelle
Mitglieder
Verlage
Podcasts
Agenturen
ÖAK-Mitgliedschaft
Prüfung
Prüfinstitut
Ablauf der Prüfung
Prüfordnung
Erlöskalkulatoren und Checklisten
ePaper – anerkannte Plattformen
Downloads
International
Kontakt
ÖAK: Die Juni-Daten für Newsletter und Podcast sind online
Home
Aktuelles
2025
ÖAK: Die Juni-Daten für Newsletter und Podcast sind online
Die Juni 2025 Daten für Newsletter und Podcast sind online.
Im Monat Juni 2025 erfolgte kein Versand des 'Ball im Netz'-Newsletters.
Die aktuellen Daten sind unter den folgenden Links abrufbar:
Newsletter - 06/2025
Podcast - 06/2025
Kontakt
Podcast/Newsletter Login
Print Login
Toolbox
FAQ
Impressum
Diese Website benutzt das externe Statistik-Tool "Google Analytics". Durch Benutzung dieser Website bestätigen Sie, dass Ihre Klick-Daten anonym für statistische Zwecke gespeichert und ausgewertet werden dürfen.
Weitere information
Akzeptieren