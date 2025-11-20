01/512 88 66 – 0
office@oeak.at
Podcast/Newsletter Login
Print Login
Toolbox
FAQ
Impressum
Print/ePaper
Download Auflagedaten
Toolbox
Werbung mit Auflagezahlen
Richtlinien Print
Richtlinien ePaper
Statuten
Paid content
Richtlinien Paid Content
Ausweisung
Newsletter
Richtlinien Newsletter
Ausweisung
Podcast
Richtlinien Podcast
Ausweisung
Korrekturlisten
Über uns
Organisation
Gremien
Vorstand
Präsidium
Beirat
Geschäftsstelle
Mitglieder
Verlage
Podcasts
Agenturen
ÖAK-Mitgliedschaft
Prüfung
Prüfinstitut
Ablauf der Prüfung
Prüfordnung
Erlöskalkulatoren und Checklisten
ePaper – anerkannte Plattformen
Downloads
International
Kontakt
ÖAK: Die Oktober-Daten für Newsletter und Podcast sind online
Home
Aktuelles
2025
ÖAK: Die Oktober-Daten für Newsletter und Podcast sind online
Die Oktober-Daten 2025 für Newsletter und Podcast sind jetzt online.
Die aktuellen Daten finden Sie unter den folgenden Links
:
Newsletter - 10/2025
Podcast - 10/2025
Podcast/Newsletter Login
Print Login
Toolbox
FAQ
Impressum
Diese Website benutzt das externe Statistik-Tool "Google Analytics". Durch Benutzung dieser Website bestätigen Sie, dass Ihre Klick-Daten anonym für statistische Zwecke gespeichert und ausgewertet werden dürfen.
Weitere information
Akzeptieren