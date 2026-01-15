Pressemitteilung vom 15.01.2026: Die Dezember-Daten und der Jahresschnitt 2025 für Newsletter und Podcast sind online

Newsletter - 2025



Pressemitteilung, 15.01.2026

Die Dezember-Daten sowie der Jahresschnitt 2025 für Newsletter und Podcast sind jetzt online.Bitte beachten Sie, dass der ausgewiesene Jahresschnitt, auf den von der ÖAK veröffentlichten Monaten pro Podcast und Newsletter basiert. Darüber hinaus wurde der AT-Anteil bei den Podcasts in Prozent angegeben, im Unterschied zur monatlichen Ausweisung, bei der absolute Zahlen veröffentlicht werden.Die Österreichische Auflagenkontrolle (ÖAK) zieht eine äußerst positive Bilanz zur Entwicklung ihrer Newsletter- und Podcast-Ausweisungen seit deren Einführung. Seit Beginn der Veröffentlichung im Jänner 2024 hat sich das Portfolio in beiden Mediengattungen dynamisch entwickelt und bestätigt den steigenden Bedarf an geprüften, transparenten Leistungskennzahlen.Im Bereich Newsletter wurden zu Beginn der Ausweisung im Jänner 2024gemeldet. Bis Dezember 2025 hat sich diese Zahl, was einem Wachstum vonentspricht. Damit etabliert sich die Newsletter-Ausweisung zunehmend als relevante Ergänzung im digitalen Mediamix des österreichischen Marktes.Noch dynamischer entwickelte sich der Bereich: Von anfänglichim Jänner 2024 stieg die Zahl bis Dezember 2025 auf. Dies entspricht einer Steigerung von überund unterstreicht die hohe Akzeptanz und Marktrelevanz der ÖAK-Podcast-Ausweisung.Die kontinuierlich steigende Teilnahme von Medienhäusern, Publishern und spezialisierten Podcast-Anbietern zeigt, wie wichtig einheitlich geprüfte und vergleichbare Kennzahlen geworden sind. Für Werbekunden und Agenturen schaffen die ÖAK-Daten eine verlässliche Grundlage für Mediaplanung und Investitionsentscheidungen. Für Publisher wiederum erhöht das ÖAK-Gütesiegel die Transparenz, Glaubwürdigkeit und Vermarktungsfähigkeit ihrer Angebote.Insbesondere imnimmt die ÖAK auch imeine Vorreiterrolle ein. Während es für Podcasts bislang kaum standardisierte, unabhängige Ausweisungen gibt, bietet die ÖAK mit ihren klar definierten Richtlinien und regelmäßigen Prüfungen eine vergleichbare und belastbare Datenbasis, die über Österreich hinaus Beachtung findet. Im Bereichexistieren derzeit noch. Die ÖAK leistet hier Pionierarbeit und schafft erstmals strukturierte Transparenz in einer Mediengattung, deren Bedeutung für Information, Markenbindung und Werbewirkung stetig wächst.Die ÖAK stellt mit ihren etablierten Prüfverfahren sicher, dass alle gemeldeten Kennzahlen den geltenden Richtlinien entsprechen. Die Daten werden regelmäßig veröffentlicht und jährlich überprüft. Sämtliche Monats- und Jahreswerte sind transparent auf der ÖAK-Website unterabrufbar. Damit trägt die ÖAK wesentlich dazu bei, Vertrauen, Professionalität und Vergleichbarkeit im digitalen Medienmarkt weiter auszubauen – national wie perspektivisch auch im gesamten DACH-Raum.