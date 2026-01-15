Pressemitteilung vom 15.01.2026: Die Dezember-Daten und der Jahresschnitt 2025 für Newsletter und Podcast sind online

Die Dezember-Daten sowie der Jahresschnitt 2025 für Newsletter und Podcast sind jetzt online.
Bitte beachten Sie, dass der ausgewiesene Jahresschnitt, auf den von der ÖAK veröffentlichten Monaten pro Podcast und Newsletter basiert. Darüber hinaus wurde der AT-Anteil bei den Podcasts in Prozent angegeben, im Unterschied zur monatlichen Ausweisung, bei der absolute Zahlen veröffentlicht werden.
Die aktuellen Daten finden Sie unter den folgenden Links:
Podcast - 2025
Pressemitteilung, 15.01.2026
Starker Ausbau der Newsletter- und Podcast-Ausweisung – Podcasts als Benchmark im DACH-Raum
Die Österreichische Auflagenkontrolle (ÖAK) zieht eine äußerst positive Bilanz zur Entwicklung ihrer Newsletter- und Podcast-Ausweisungen seit deren Einführung. Seit Beginn der Veröffentlichung im Jänner 2024 hat sich das Portfolio in beiden Mediengattungen dynamisch entwickelt und bestätigt den steigenden Bedarf an geprüften, transparenten Leistungskennzahlen.
Deutliches Wachstum seit Start der Ausweisung
Im Bereich Newsletter wurden zu Beginn der Ausweisung im Jänner 2024 25 redaktionelle Newsletter
gemeldet. Bis Dezember 2025 hat sich diese Zahl verdoppelt
, was einem Wachstum von +100 %
entspricht. Damit etabliert sich die Newsletter-Ausweisung zunehmend als relevante Ergänzung im digitalen Mediamix des österreichischen Marktes.
Noch dynamischer entwickelte sich der Bereich Podcast
: Von anfänglich 9 ausgewiesenen Podcasts
im Jänner 2024 stieg die Zahl bis Dezember 2025 auf 47 Podcasts
. Dies entspricht einer Steigerung von über +420 %
und unterstreicht die hohe Akzeptanz und Marktrelevanz der ÖAK-Podcast-Ausweisung.
Bedeutung für den österreichischen Markt
Die kontinuierlich steigende Teilnahme von Medienhäusern, Publishern und spezialisierten Podcast-Anbietern zeigt, wie wichtig einheitlich geprüfte und vergleichbare Kennzahlen geworden sind. Für Werbekunden und Agenturen schaffen die ÖAK-Daten eine verlässliche Grundlage für Mediaplanung und Investitionsentscheidungen. Für Publisher wiederum erhöht das ÖAK-Gütesiegel die Transparenz, Glaubwürdigkeit und Vermarktungsfähigkeit ihrer Angebote.
Relevanz und Vergleichbarkeit im DACH-Raum
Insbesondere im Podcast-Bereich
nimmt die ÖAK auch im DACH-Raum
eine Vorreiterrolle ein. Während es für Podcasts bislang kaum standardisierte, unabhängige Ausweisungen gibt, bietet die ÖAK mit ihren klar definierten Richtlinien und regelmäßigen Prüfungen eine vergleichbare und belastbare Datenbasis, die über Österreich hinaus Beachtung findet.
Im Bereich Newsletter
existieren derzeit noch keine einheitlichen, vergleichbaren Marktstandards im DACH-Raum
. Die ÖAK leistet hier Pionierarbeit und schafft erstmals strukturierte Transparenz in einer Mediengattung, deren Bedeutung für Information, Markenbindung und Werbewirkung stetig wächst.
Transparenz durch geprüfte Standards
Die ÖAK stellt mit ihren etablierten Prüfverfahren sicher, dass alle gemeldeten Kennzahlen den geltenden Richtlinien entsprechen. Die Daten werden regelmäßig veröffentlicht und jährlich überprüft. Sämtliche Monats- und Jahreswerte sind transparent auf der ÖAK-Website unter www.oeak.at
abrufbar. Damit trägt die ÖAK wesentlich dazu bei, Vertrauen, Professionalität und Vergleichbarkeit im digitalen Medienmarkt weiter auszubauen – national wie perspektivisch auch im gesamten DACH-Raum.