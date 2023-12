Pressemitteilung, 16. November 2023 Erstes länderübergreifendes Auflagenzertifikat für das Magazin «Falstaff» ausgestellt Wien / Berlin / Zürich, 16. November 2023 – Die nationalen Organisationen für das Audit von Pressemedien in Deutschland, Österreich und der Schweiz haben erstmals ein länderübergrei-fendes Zertifikat ausgestellt. Darin enthalten sind die Auflagenwerte zur Verbreitung eines Pres-setitels in der D-A-CH-Region.



Die nationalen Organisationen von Deutschland (IVW), Österreich (ÖAK) und der Schweiz (WEMF) für das Audit und Monitoring von Werbeträgern versammeln sich unter einem gemeinsamen Logo des D-A-CH-Raums (siehe Abbildung 1). Durch die Zusammenarbeit werden die nationalen Prüfangebote weiterentwickelt und so weit vereinheitlicht, dass zusammengefasste Daten zur Werbeträgerleistung eines Pressetitels bereitgestellt werden können. Für Medienangebote, die in allen drei Ländern als Werbeträger vermarktet und für Werbekampagnen im D-A-CH-Raum gebucht werden, sind länderüber-greifende Kennziffern und Reports zur erbrachten Werbeträgerleistung von großem Nutzen.



Magazin «Falstaff» wurde erfolgreich zertifiziert



Als erstes Pressemedium hat das Magazin «Falstaff» das länderübergreifende Auflagenzertifikat er-halten. Voraussetzung für die Führung dieses Zertifikats ist die aktive Mitgliedschaft in den Organisa-tionen in Deutschland (IVW), Österreich (ÖAK) und der Schweiz (WEMF). «Falstaff» erreicht eine län-derübergreifende Auflage von 147.564 Exemplaren. In Deutschland liegt die Auflagenzahl bei 63.016, in Österreich bei 57.532 und in der Schweiz bei 27.016. Wie üblich ist das Zertifikat für die Dauer eines Jahres gültig und muss anschließend durch ein aktuelles Audit neu erworben werden. IVW, ÖAK und WEMF freuen sich über die erste gemeinsame Beglaubigung von Auflagezahlen und gratulieren «Fal-staff» zur erfolgreichen Zertifizierung.



Internationaler Erfahrungsaustausch



IVW, ÖAK und WEMF stehen durch ihre Mitgliedschaft in der International Federation of Audit Bu-reaux of Certification (IFABC) seit Jahrzehnten im Erfahrungsaustausch. Die IFABC ist der internatio-nale Zusammenschluss staatlich unabhängiger und neutraler Organisationen zur Werbeträgerkontrolle, die von den Marktakteuren (Werbetreibende, Medienanbieter und Agenturen) gemeinschaftlich getra-gen und beaufsichtigt werden.



